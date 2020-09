Ronja har forladt reden

Reden i Smedager er uden sin unge. Det har den været siden tirsdag den 1. september, hvor storkeungen Ronja sidst blev set lette fra reden klokken 11.30.

Det betyder, at vi har set storkeungen for sidste gang i år.

- Lige inden hun fløj, stod hun og kiggede meget mod himlen og var ret urolig, så jeg tænkte, da jeg så det, at nu måtte det være, siger Mogens Lange, der er storkeekspert ved storkene.dk.

Kan være trukket med anden storkefamilie

Det er i disse uger, at storkene trækker af sted og flyver sydpå, og det har nu også fået storkeungen Ronja på vingerne.

Muligvis kan det have været storkefamilien fra Bækmarksbro i Vestjylland, der har lokket Ronja til at forlade reden i Smedager. Den storkefamilie har man kunne følge på TV MidtVest, siden forældreparret ankom til reden i Bækmarksbro de første uger i april.

I løbet af foråret fik de tre unger, Ragna, Ruth og Benny, og nu er rejsen sydpå begyndt. Hele familien blev sidst set ved Tinglev, hvor de gjorde ophold natten til den 1. september. På deres vej videre kan de være fløjet over reden i Smedager og trukket storkeungen Ronja med sig.

- Det er helt naturlig storkeadfærd at finde en gruppe erfarne storke at slå sig sammen med, siger Mogens Lange, som regner med, at det er det, der er sket.

- De erfarne storke ved, hvordan man finder mad undervejs, hvornår man skal holde hvil, hvordan man overnatter sikkert i et fremmed landskab - i det hele taget har de erfaring med, hvordan man overlever som stork under den lange flyvetur til enten Sydafrika eller Sydspanien, hvor nogle storke overvinter, siger han.

Der har den seneste uge været lidt usikkerhed, om Ronja nu var taget afsted, fordi forældrene Bonnie og Clyde straks indtog reden, hvor de ellers kun har opholdt sig, når de skulle fodre Ronja.

Men efter hun fløj fra reden tirsdag kort før middag, har de hyppigt gjort ophold i tv-reden og også overnattet i den.

- Nogle gange kan en storkeunge godt vende om og flyve tilbage til reden, selvom den egentlig er taget på træk. Det kan ske, hvis den kommer til skade, eller der sker et eller andet ubehageligt undervejs. Men nu er der gået næsten en uge, og vi har hverken set skyggen af Ronja eller hørt efterretninger om den, så mon ikke den er godt på vej ned gennem Tyskland, siger Mogens Lange.

Ronja - en uventet unge

Der var ingen, der havde forventet en røverdatter i reden i Smedager. Reden har været hjemsted for storkeparret Tommy og Annika, der de sidste ti år har opfostret deres unger der. Og det så ud til at forsætte, da Annika lagde de første æg i april i år.

Men Tommy forsvandt allerede nogle uger efter, og så meldte et nyt par sig på banen. Bonnie og Clyde udså sig reden i Smedager, og efter en hård kamp måtte Annika efterlade reden til det unge par. Men vejen til en flyvefærdig unge har ikke været uden udfordringer.

- Forældrene har ikke prøvet det før. De er unge, og det blev helt tydeligt, da de forlod ungen i reden for at flyve ned og spise og drikke, da ungen var kun to uger gammel, siger Mogens Lange.

På trods af de uerfarne forældre har Ronja klaret sig godt og ser nu ud til at været på vej mod sydens sol. Alligevel kan der stadig komme storke forbi reden i Smedager et stykke tid endnu.

- Forældrene kan godt finde på at blive hængende lidt endnu for lige at sikre sig, at deres unge er kommet godt af sted. Men de vil også flyve inden for ret kort tid, siger Mogens Lange.