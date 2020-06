Storkeunge i Smedager glæder ekspert: - Vi regner med én mere

- Det er super, super glædeligt, siger Mogens Lange fra storkene.dk om årets første unge i reden i Smedager.

For læsere, der har været i totalt corona-koma, kan vi lige opridse dramaet, der ligger bag: Først kom Annika tilbage og blev genforenet med Tommy som så mange gange tidligere. Men så forsvandt Tommy, og han formodes nu død. Uden sammenhæng i øvrigt dukkede så pludselig to fremmede storke op, jog Annika væk og overtog reden med æg og det hele.

På et tidspunkt i dramaet mente Mogens Lange, at de to nye storke var for unge til at stifte en ny familie, men det har de to nye to storke, som efter en stor afstemning er blevet døbt Bonnie og Clyde, gjort til skamme ved at lægge tre æg. Et af dem er nu blevet til en storkeunge.

Mogens Lange fra storkene. dk mener stadig, at de to nye storke er meget unge. Det kan man for eksempel se ved, at de ikke har smidt Tommy og Annikas gamle æg ud over redekanten.

- Derfor er det rigtigt godt, at de nu har fået en unge, og hvis den overlever, så får de en succesoplevelse, og så er der større chance for, at de vender tilbage næste år, siger Mogens Lange.

Storkefamilier er meget usentimentale. Når ungerne flyver fra reden, er de væk. Alligevel betyder det noget for storkeparrene, at deres afkom kommer på vingerne.

- Derfor ville det være skønt, hvis der kom en unge mere. Så er der større chance for, at en af dem overlever. Storkene er ligeglade med, om det er en redefuld unger eller bare én, de sender afsted. Bare der kommer en på vingerne, fortæller Mogens Lange.

Det varme vejr øger også chancerne for, at ungen overlever. Bonnie og Clyde ser nemlig ud til at have fundet samme fidus, som det foregående storkepar i Smedager.

- Vi kan se, at de fordrer ungen med regnorme. Det tyder på, at de har fundet ud af, at det er smart at søge føde, der hvor bønderne vander markerne. Så er der føde, også selvom vi får en længere periode uden regn, fortæller Morten Lange.

Han regner i øvrigt med, at endnu et æg i reden klækker i løbet af det næste døgns tid.