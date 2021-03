Anlægsgartnere og havearkitekter har travlt: Ventelister på op til et halvt år

Den store efterspørgsel har også betydet, at Vestermark lige nu har hele fire lærlinge i folden, som de er ved at lære op. Og de passer godt på dem, for medarbejdere hænger ikke på træerne.

- Vi har fire nye lærlinge i gang som anlægsgartnere og brolæggere, som vi gerne selv vil være med til at forme, og fordi det ikke er til at få fat i anlægsgartnere og brolæggere. Der er behov for unge mennesker, der vil det her, og som har en kreativ side, lyder det fra Jørgen Vestermark.