Bonnie og Clyde sjusker med pasningen af deres unge

Storkene.dk får rigtig mange henvendelser fra folk i disse timer, som er bekymrede for den lille storkeunge i Smedager. Og med god grund. De uerfarne storkeforældre Bonnie og Clyde sjusker nemlig med pasningen.

Ungen får kun nøjagtigt, så den lige kan klare sig. Her de sidste par dage har det været aftagene, hvad de giver den. Jess Frederiksen, formand for storkene.dk

- Det er fuldstændig korrekt, at ungen er meget alene. Storkeforældrene får det fisk, der skal til, og de spiser det også. De flyver bare ikke op til ungen og fodrer. Interessen er ikke voldsomt stor lige nu, siger Jess Frederiksen, der er formand for storkene.dk.

Får lige nøjagtig nok mad

Han understreger dog, at ungen indtil videre får, hvad den har brug for. Men situationen er ikke holdbar, hvis den fortsætter som nu.

- Ungen får kun nøjagtigt, så den lige kan klare sig. Her de sidste par dage har det været aftagene, hvad de giver den. Forældrene går ellers rundt på engen nedenfor reden, de er bare ikke oppe at fodre særlig tit, siger Jess Frederiksen.

Han fortæller også, at det er en adfærd, man ser ganske ofte hos førstegangs-storkeforældre som Bonnie og Clyde.

- Det er meget typisk. Hvis de vender tilbage næste år, vil de have en helt anden tilgang til det og være meget mere opmærksomme, siger han.

Ser tiden an

Efter planen skal ungen ringmærkes lørdag den 25. juli, og medmindre Bonnie og Clyde stopper fodringen af deres unge helt, går man stadig efter at følge den plan.

Men storkene.dk holder øjnene stift rettet mod den lille unge og forsikrer, at der bliver skredet til handling, hvis storkeparret opgiver ungen helt.

- Hvis de forsvinder helt fra området, så skal der gøres noget, for så kan ungen ikke klare sig. Så må vi tage den ned og hjælpe den videre. Men vi ser situationen an, så længe den får mad nok til at klare sig, siger Jess Frederiksen.

Han kan desuden oplyse, at ungen ikke kommer til at gå sulten i seng her til aften, da forældrene har været forbi med mad til ungen kort før klokken 20 søndag.