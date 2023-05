Brev fra minister om grænsekontrol vækker opsigt

I den forbindelse skrev justitsminister Peter Hummelgaard (S) i en orientering til Folketinget, at der er "betydelig" juridisk usikkerhed forbundet med at forlænge grænsekontrollen endnu engang.

Det skriver Information.

"Vurderingen af, om der foreligger en ny trussel, der kan begrunde genindførelse af grænsekontrol umiddelbart efter udløbet af en periode med genindført grænsekontrol, er efter Justitsministeriets opfattelse behæftet med betydelig usikkerhed", står der i brevet.



Deling med offentligheden

Torsdag var Peter Hummelgaard kaldt i åbent samråd af Folketingets retsudvalg for at besvare spørgsmål om den midlertidige grænsekontrol, og her gik både Torsten Gejl (ALT) og Karina Lorentzen (SF) til ministeren på spørgsmålet om, hvorvidt grænsekontrollen er lovlig.

- Vi har selvfølgelig noteret os, at ministeren åbent erkender, at der er betydelig usikkerhed om den nuværende grænsekontrols lovlighed. Det må efter vores opfattelse betyde, at der også har været væsentlig usikkerhed om lovligheden i går, i forgårs, sidste år og forrige år, lød det indledningsvist fra Torsten Gejl.