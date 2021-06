Chefredaktør: Lad os skabe de gode debatter sammen

Men det skal jeg hilse og sige, at jeg kan om min reaktion dengang over for parkeringsvagten. For jeg fik nærmest råbt, at han var et kæmpestort fjols, og jeg nåede også at kalde ham klaphat, før jeg huskede på, hvad jeg holdt i min højre hånd… nemlig min dengang treårige datter. Og så blev jeg flov. SÅ flov. Hvor ussel en rollemodel havde jeg lige lov til at være!

Jeg kom i tanke om episoden, da jeg læste vores nye debat-tjekliste på TV SYD. Et af punkterne ramte mig lige i far-hjertet: ”Kan din kommentar tåle at blive læst højt for din mor, mormor, din chef, dit barn eller barnebarn? Hvis ikke, så skriv den om”. Havde jeg fået det råd for 15 år siden, havde jeg forhåbentlig tænkt mig om en ekstra gang og undladt at gå verbalt bersærk på parkeringsvagten.

Alle har et ansvar

Sådan er det med gode råd. De ansporer os til at tænke os om. De opfordrer os til at tage ansvar. Først og fremmest for os selv og vores egne handlinger. Men også for hinanden. Vi har en moralsk pligt til at hjælpe, hvis nogen af os er i knibe. Og det kan vi nogle gange både alt for hurtigt og alt for uforvarende få brug for, når vi deltager i debatter på sociale medier. Her kan tonen være både grænseoverskridende, uforsonlig og dybt urimelig.

TV SYD hylder den gode debat, hvor der er plads til uenighed og et uendeligt omfang af nuancer. Den er ilt til vores demokratiske samtale og grundpille i vores samfund og udviklingen af det, og vi har som public service-medie et vigtigt ansvar for at sikre, at debatten bliver på sporet. Men alle har et ansvar. Også dig. Jo mere uenige, vi er, jo mere skal vi lytte til hinanden. Med tolerance og respekt for hinanden og hinandens synspunkter. Med fælles fokus på fakta, saglighed og oprigtig nysgerrighed over for andre holdninger og meninger end ens egne. Så vinder vi alle. Alle lærer noget. Alle får udvidet horisonten.

Hvordan skaber vi den gode debat?

Det er med det for øje, vi har lavet vores nye tjekliste til de debatter, vi har medansvaret for på vores sider på sociale medier som Facebook. Og vi vil meget gerne have dig med til at lave listen. Fordi det er DIG, vi gerne vil skabe gode debatter sammen med.

Vi har plads til flere punkter på tjeklisten, så sig det endelig højt, hvis du har andre bud på, hvordan vi sammen kan sikre den ordentlige debattone. Vi hører også gerne, hvad du mener om de sætninger, vi allerede har på listen. Og så ses vi forhåbentlig i et kommentarfelt nær det, der er vigtigt for dig og dit liv.

Så vi kan blive klogere sammen.