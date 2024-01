Dansk Folkeparti er klar på en snak med Nye Borgerlige-medlemmer

Og skulle Nye Borgerlige-medlemmer overveje Dansk Folkeparti som deres nye parti, så udelukker Peter Kofoed ikke, at Dansk Folkeparti kunne være åbne for den mulighed.



- Borgerligt sindede mennesker er velkomne i Dansk Folkeparti, siger Peter Kofoed.

Samme snak er mulig, hvis Pernille Vermund selv tænker, at Dansk Folkeparti kunne være et parti for hende.



- Hvis Pernille Vermund kunne tænke sig at blive en del af Dansk Folkeparti, så mødes vi over en kop kaffe og snakker, men jeg vil ikke afvise hende. Vi tager en snak om det, siger han.

Pernille Vermund begrunder beslutningen om opløsningen af partiet med for eksempel stemmespild i blå blok.



- Beslutningen vil få en positiv indvirkning. Det er et godt skridt for blå blok, da der kommer mindre stemmespild, siger Peter Kofoed.