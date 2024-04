Dansk virksomhed vil producere tusindvis af artilleri-raketter i Jylland

Selvom det er forbundet med regulering og myndighedstilladelser, er det bestemt muligt at gøre i Danmark.

- Produktionen af denne type materialer er forbundet med meget restriktive regler, og derfor er der en myndighedsbehandling af det. Men hvis man lever op til de krav, der er, og kan lave en forsvarlig produktion, så er det ligesom så meget andet produktion, siger Joachim Finkielman.

Dialog med flere kommuner

Det nye selskab skal ydermere finde en kommune, der vil give tilladelse til at bygge en våbenfabrik på et område mellem 50.000 og 100.000 hektar.

- Selve fabriksbygningernes areal er ikke særlig stort. Det består mest af nogle bygninger og depoter. Men på grund af sikkerhedsafstanden til nærliggende bygninger har vi brug for at købe noget jord, der så at sige kan ligge brak, siger Michael Kjær Sørensen.

Han beretter, at virksomheden allerede er i dialog med flere kommuner i det sydlige Jylland og trekantområdet.

Selve fabrikken kan leveres i moduler, som vil kunne blive opsat på omkring otte måneder, mener Michael Kjær Sørensen.

Men om det glider let igennem en kommunalbestyrelse at opføre en våbenfabrik i nærområdet, kan være en sværere sag, der dog ikke bekymrer virksomheden.

- Vi er sådan set ikke bange for noget. Men vi har været i dialog med kommuner, og der er rimelig positiv stemning for, at det her kan lade sig gøre relativt hurtigt, siger Michael Kjær Sørensen.