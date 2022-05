Danske bier er i krise: 56 arter risikerer at forsvinde

- Det er et tab af den mangfoldighed, bierne repræsenterer. Der er nogle bier og sommerfugle, som vi simpelthen ikke kan se mere i vores natur.

- Det er biodiversitetens krise i en nøddeskal, siger han.

Betydning for afgrøderne

Thor Hjarsen beretter også om et problem for fødevaresikkerheden grundet insekternes afgørende betydning for afgrøder:

- At bierne har en vigtig rolle for økosystemet og vores fødevareproduktion er jo kernen i det her problem, siger han.

Seniorbiologen siger, at der skal skabes flere vilde levesteder for at afhjælpe problemet.

Men der er sådan set også mere lavpraktiske handlinger, den enkelte borger kan foretage sig.

- En ting er at få meget mere vild natur i Danmark.

- Men hvis du først skaber nogle levesteder i din have eller den park, du bor i nærheden af, så kommer de faktisk også, siger han.