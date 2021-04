De populære talkshows Genforeningen LIVE er tilbage - køb ny billet, hvis du vil med

Kong Christian X kom på besøg. Der var musik, sang og journalistik fra scenekanten, da TV SYDs talkshows Genforeningen LIVE blev holdt i forbindelse med 100-året for Genforeningen med Sønderjylland sidste år.

Desværre blev kun to talkshows til virkelighed, da Coronaens indtog i Danmark satte en stoppe for de sidste fem - men nu bliver der pustet liv i talkshowene igen.

- Vi har valgt at holde talkshowsene uanset, om der kan komme publikum med. Det er en al for vigtig historisk begivenhed til, at vi helt vil aflyse dem. Kan vi ikke have publikum til stede under showene, kører vi dem så vidt muligt alligevel og optager dem til tv, så folk kan få glæde af dem hjemme i stuerne, siger direktør for TV SYD Betina Bendix.