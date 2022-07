Det er svært at få lov at dø digitalt

På trods af at vores fotoalbum, kalendere, postkasser og kommunikation med familie, venner, sportsklubber og skoler alt sammen foregår online og dermed efterlader digitale aftryk.

- Vi har skabt en helt ny digital verden med andre regler end i den fysiske verden.

- Det betyder nye udfordringer. Som at dine digitale koder er meget sværere at bryde op end en skuffe med et testamente i, siger Jørn Guldberg, it-sikkerhedsekspert hos Ingeniørforeningen.

Undersøgelser viser, at hver dansker i snit bruger cirka 25 platforme, der kræver brugernavn og kode.

Jørn Guldberg opfordrer derfor mange flere danskere til at tage stilling til, hvad der skal ske med deres digitale arv, når de dør.