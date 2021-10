Disse skove bliver nu fri for motorsaven

- Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. Derfor afsatte vi 888 millioner kroner på finansloven for 2021 til at give naturen et historisk løft, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse med henvisning til natur- og biodiversitetspakken fra december sidste år.

Her blev aftalepartierne enige om at finde frem til yderligere urørt skov og sikre et samlet areal i Danmark på op imod 75.000 hektar.



- Skovene bliver dermed et sted, hvor en masse truede og sjældne arter kan finde levesteder at boltre sig på, og hvor vi alle sammen kan få store natur- og friluftsoplevelser, siger ministeren.



Døde træer skaber liv

Aftale om yderligere 30.000 hektar urørt skov i Danmark glæder Danmarks Naturfredningsforening.

Direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtiby, kalder aftalen for et stort og vigtigt skridt, som foreningen har presset på længe.



- Når man lader mere træ ligge i skovbunden, ligger det og rådner. Når man går i skoven og piller et stykke bark af et dødt træ, så ved man, at der er et mylder af liv. Det er altså også nogle af de levesteder, som vores truede arter mangler, siger Lars Midtiby.



Begejstring - med måde

I Kolding-afdelingen af Danmarks Naturfredningsforeningen er stemningen knap så høj.

- Det er da bestemt godt, at der endelig sker noget. Men det er nærmest forsvindende lidt. Vi havde gerne set, at det ikke kun handlede om de offentligt ejede skove, men at man også greb ind i de privatejede skove. De udgør langt større arealer og ofte med meget store naturværdier, siger Boj Bro Christensen, Danmarks Naturfredningsforening Kolding.

De 52 udpegede statsskove i Syd- og Sønderjylland er primært gamle løvskove placeret på Jyllands østkyst. Nogle få ligger ved Vadehavet. En af de store udpegninger i området er Nørreskoven på Als.

Disse statsskove i Syd- og Sønderjylland overgår til urørt skov: