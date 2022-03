DMI lover flot vejr i weekenden i hele landet

Det bliver en weekend med flot vejr og masser af sol. Fredag kan temperaturen endda komme helt op på 15 grader flere steder i landet.



Det siger DMI's vagthavende meteorolog Jens Lindskjold fredag morgen.

Den bedste dag tegner til at blive fredag

- Fredag starter med måske den bedste dag i weekenden med sol til hele landet og temperaturer op til 15 grader de varmeste steder. I Nordvestjylland er der lidt risiko for tåge, men det er ikke det udbredte billede af vejret, siger Jens Lindskjold.

Det blæsevejr, som weekenden alligevel kan byde på, blæser fra vest mod øst.

Derfor skal man søge mod de østlige kyster, hvis man vil se det bedste vejr - og altså helst fredag, tilføjer Jens Lindskjold.

- Med en vind fra vest vil det især være på de østlige kyster, siger han.

Han nævner blandt andet den østjyske kyst som et godt bud.

- Men det bliver altså heller ikke dårligt vejr ved den jyske vestkyst, siger Jens Lindskjold.

Efter fredag en smule koldere

Efter fredag falder temperaturen en smule, men det skulle stadig være varmt nok til, at folk kan komme ud og nyde lidt frisk luft.

- Lørdag starter skyet, men det klarer op hen ad dagen, siger Jens Lindskjold.

- Det bliver en smule køligere - måske 12 gader - men det er udmærket for marts.

Skal man absolut holde sig inden for på en af weekendens dage, skal det nok være søndag. Her matcher vejret nemlig ikke helt weekendens flotte indledning.

- Søndag går det ned ad bakke. Vi får lidt sol til start, men det bliver overskyet i løbet af dagen, siger Jens Lindskjold.

Til gengæld behøver man ikke for alvor at være på vagt over for nattefrost.

- Temperaturen bliver holdt oppe af nogle overskyede nætter, og at der er lidt mere vind. Det gør, at temperaturen holdes oppe over nul grader, siger Jens Lindskjold.

Han tilføjer dog, at der fredag morgen kan være enkelte steder, hvor temperaturen er under nul.