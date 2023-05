Efter mistanke: Ingen PFAS-overskridelser i børnehaver

Undersøgelserne startede i april, og der er i alt blevet indsamlet 218 jordprøver, der alle er undersøgt for 22 mulige PFAS-stoffer.



Helt som forventet

Og manglen på PFAS i jorden kommer ikke som nogen overraskelse hos Region Syddanmark. Det var faktisk ganske forventeligt.

- Det er rigtig glædeligt, at der ikke er fundet PFAS-stoffer i jorden i mængder, der kan udgøre en risiko for børnene. Det var reelt også det, vi forventede, men for at være på den sikre side, satte vi undersøgelserne i gang i sidste måned. Vi er glade for resultaterne, der betyder, at børnene stadigvæk kan lege sikkert på alle lokaliteter, det siger Poul Erik Jensen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, i pressemeddelelsen.

Se listen over de fem adresser, som er blevet testet, nedenfor.