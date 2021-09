Ejendomsskat: Så mange i din kommune kan nu få indblik i ejendomsvurderinger

Bor du i Horsens, Kolding eller Fredericia Kommune skal du særligt nu holde øje med din e-boks.

Skatteministeriet har torsdag offentliggjort antallet af nye ejendomsvurderinger, og i hvilke Kommuner de ligger i.

De nye vurderinger sker på baggrund af, at et flertal i Folketinget har indgået et boligskatteforlig, som betyder, at 1,7 millioner ejerboliger skal have en ny ejendomsvurdering.

Aftalen kommer efter, at Skatteministeriet, tidligere SKAT, har vurderet op til 715.000 ejerboligerne i hele landet for dyrt. Det betyder, at 50.000 boligejere på den måde har betalt for meget i ejendomskat.

Samlet er der tale om 13 milliarder kroner, som fordeler sig forskeligt på kommune-niveau.