Er vand på motorvejene et problem? Trafikanter er uenige

Grundlæggende er der to typer veje: Statsveje og kommuneveje.

Statsvejene er motorveje og nogle store landeveje, og dem er Vejdirektoratet myndighed på.

Kommuneveje er de mindre veje, og her er det de enkelte kommuner, der er myndighed.

Her kan du se et kort over, hvilke veje der er stats- eller kommuneveje (husk at krydse af i "rutenummereret vejnet" og "CVF veje/stier" i knappen "lag" øverst til højre).