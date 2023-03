Flemming Nørskov var indtil i går nabo til rockergruppen Satudarah. Trods få støjgener mener virksomhedsejeren, at det er den rigtige afgørelse kommunen har truffet.



- Jeg synes, at de skal være et sted, hvor de hører til sammen med foreningslivet. Det her område er tiltænkt erhvervsaktive. Jeg ville have det bedre med, hvis der lå en autolakerer, som har gjort tidligere, siger han.