Flere og flere sønderjyske børn trækker i spejderuniformen

' Det er fedt, at mærke de sønderjyske børn vil ud i naturen'

Væksten i landsdelen skaber glæde og stolthed hos spejderchef Kristine Clemmensen-Rotne.

- Grupperne bliver ved med at kunne tiltrække de lokale børn med kreative løsninger, attraktive aktiviteter, masser af oplevelser i naturen og plads til sjove udfordringer. Samtidig er det fedt at mærke, at de sønderjyske børn vil ud i naturen, blive klogere på den, dyrke friluftslivet og blive en del af et det solide fællesskab, som Det Danske Spejderkorps står på, siger hun i en pressemeddelelse.

Men det er faktisk ikke kun i Sønderjylland, at Det Danske Spejderkorps oplever en medlemsstigning udover det sædvanlige.

Siden juli 2020 har Danmarks største børne- og ungeorganisation fået hele 2.500 nye medlemmer fordelt over hele landet.

Det Danske Spejderkorps har 36.000 medlemmer fordelt i 407 grupper. Det gennemsnitlige medlem er ni år gammel.