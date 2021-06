Folketinget afsætter 161 milliarder i trafikaftale

Der skal bygges en tredje Limfjordsforbindelse ved Aalborg, og der skal investeres flere penge i eksisterende motorveje nær hovedstaden, på Fyn og i Jylland.

Det er blandt punkterne i en ny infrastrukturaftale, der er blevet fremlagt mandag formiddag i Finansministeriets gård.

Et samlet Folketing står bag aftalen.

- Vi har i dag vedtaget en historisk bred og ambitiøs plan på 160 milliarder kroner for Danmarks infrastruktur, så færre danskere i fremtiden skal opleve kø og ventetid, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

I aftalen bliver der fremlagt projekter for omkring 161 milliarder kroner over de næste 14 år inden for kollektiv trafik, veje og støjværn.

Ifølge Finansministeriet bliver der brugt mere end 86 milliarder kroner på kollektiv trafik, heraf godt halvdelen til nye investeringer såsom nye letbaneløsninger og metrolignende S-togsdrift i København.

Cirka 64 milliarder kroner er dedikeret anlæg af veje, så trængselsudfordringer kan løses.

Blandt andet afsættes der penge til at udvide motorvejen E45 mellem Aarhus N og Kolding, ligesom E20 Fynske Motorvej syd om Odense og Ring 4 ved København udvides.

Ikke alle projekter går i gang med det samme, pointerer transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V).

- Vi havde gerne set, at nogle af de vigtige vejprojekter havde startet før. For eksempel Frederikssundsmotorvejen, hvor det først begynder i 2025, siger han på pressemødet.

Tre milliarder kroner skal gå til at bekæmpe trafikstøj, og det skal især ske med støjskærme i særligt støjbelastede områder.

Alle parter behøver ikke at være enige om at gennemføre alle projekterne i aftalen, men der skal være flertal for hvert enkelt projekt.

Eksempelvis står Enhedslisten og Alternativet uden for alle vejprojekter, mens SF ikke støtter planen om en tredje Limfjordsforbindelse over øen Egholm.

SF-formand Pia Olsen Dyhr fremhæver til gengæld, at der bruges tre milliarder kroner til nye initiativer, der skal få flere til at tage cyklen.

- Det er vigtigt, at vi også tænker på nye cykelstier, når vi tænker nye veje, siger hun.

Den nye aftale ligger tæt op ad både det udspil, som regeringen fremlagde i april i år, og det, som den tidligere blå regering foreslog i foråret 2019.

