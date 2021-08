Med et incidenstal på 254 smittede per 100.000 indbyggere er smitten fortsat høj på Fanø, viser fredagens smittetal fra Statens Serum Institut. Men øen er ikke længere blandt de kommuner med det højeste smittetal. Fra i flere dage at have ligget nummer et eller to - altså helt i top blandt landets 97 kommuner - ligger øen nu på en 12. plads over kommuner med flest smittede.

Også i Horsens er smitten faldende, men med et korrigeret incidenstal på 174 ligger kommunen fortsat i top tyve over kommuner med flest smittede.

I Fredericia kravler smitten op ad, og fredag er der registreret 85 smittede. Det giver et korrigeret incidental på 154 smittede per 100.000 indbyggere. Fredericia ligger på en 21. plads ud af de 97 danske kommuner.