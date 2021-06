Genforeningen Live: Se eller gense alle TV SYDs syv talkshows her

Syv talkshows med genforeningen som omdrejningspunkt er nu veloverstået.

Hver aften har Søren Vesterby inviteret gæster med, der på hver sin måde relaterer til Sønderjyllands genforening med Danmark.

Fra de bløde stole på scenen zoomes der ind på helt nære og personlige historier fra grænselandet, vigtige og væsentlige emner som de dansk-tyske relationer, mindretallene og et grænseløst Slesvig vendes og diskussionen om tosprogede byskilte tages op.

Alt sammen foregår i kombination med musikalske indslag og i fællesskab med veloplagte publikummer.

Talkshows er kommet for at blive på TV SYD

Det er første gang, at TV SYD har kastet sig ud i at lave talkshows, og ifølge direktøren har det været et helt rigtigt element at bygge ind i TV SYDs formidling af genforeningen.

- Som public service-medie skal man tage alle platforme i brug, og her på TV SYD har vi nu prøvet kræfter med den mest analog platform. Det, at vi har inviteret både gæster og borgere med indenfor, har fået vores formidling omkring genforeningen til at stå meget stærkere, siger Betina Bendix.

Derfor bliver det ifølge direktøren heller ikke sidste gang, at den helt analoge platform tages i brug.

- Vi kommer helt sikkert til at gøre brug af talkshow-formatet igen. Jeg kan sagtens se for mig, hvordan man kan tage store emner, der har betydning for vores landsdel, op og formidle på denne meget analog platform, siger hun.

Se sidste show søndag i TV eller se alt på nettet

Du kan se det syvende og sidste talkshow søndag klokken 19:55 på TV SYD PLUS. Hvis du ikke kan vente, ligger det sammen med de seks foregående shows allerede tilgængeligt på TV SYDs hjemmeside.

De to første talkshows blev afholdt i starten af 2020 og dermed før coronapandemien brød ud. Efter planen skulle de andre talkshows også være blevet afholdt sidste år, men som så meget andet blev de udskudt, fordi coronavirus gjorde sit indtog i landet.

Derfor er de sidste fem talkshows blevet afviklet i foråret 2021, og går under titlen 'Genforeningen LIVE - lidt forsinket'.

Herunder finder du links til de syv talkshow samt en lille beskrivelse af, hvad de omhandler.

1) Folkehjem i Aabenraa

Hør Sigurd Barrett synge og spille nogle af de nykomponerede sange for børn, der er lavet i anledning af genforeningsåret. Opera på Grænsen giver også en smagsprøve på forestillingen om H.P. Hanssen, mens både Siegfried Matlok, Henrik Becker-Christensen gæster sofaen, hvor de snakker om de dansk-tyske relationer. Simon Faber spiller også op til fællessang.

https://www.tvsyd.dk/genforeningen-live/talkshow-fra-folkehjem-i-aabenraa-genforeningen-live

2) Den gamle grænsekro i Christiansfeld

Oplev blandt andre Kaj Nielsen fra Genforeningsmuseet i Christiansfeld fortælle om den 10. juli 1920, da kongen kom til byen. Derudover fremhæves familiekrøniken "Om 100 år", H.P. Geil og MEP Peter Kofod diskuterer tosprogede byskilte og så er der endnu engang fællessang og musikalsk smagsprøve på et nykomponeret musikværk, Genforeningsmagi.

https://www.tvsyd.dk/genforeningen-live/talkshow-fra-den-gamle-graensekro-i-christiansfeld-genforeningen-live

3) Volkerts Fylke i Kolding

Sopran Berit Barfod Christensen synger uddrag af operaen "Grænsemageren" akkompagneret af Erik Kaltoft på klaver. Historiker Nils Arne Sørensen fortæller om et Slesvig uden grænser, mens projektchef Mette Keseler List og museumschef Rune Lundberg fortæller om det nye Skamlingsbanken. Gunnar Krag fra Hejls fortæller om de syv sogne, som i virkeligheden er otte, og så får Søren Vesterby traditionen tro et overraskende kongeligt besøg.

https://www.tvsyd.dk/genforeningen-live/genforeningen-live-i-kolding

4) Ungdomshøjskolen i Ribe

Oplev Henrik Præstholm, Ove Øllegaard og Ole Lindholdt, alle fra Ribe fortælle om grænserne omkring Ribe dengang og nu. Bliv klogere på feriebørn, hvor Sally Flindt-Hansen fortæller om foreningen Sydslesvigske Børns Ferierejser, og Gaby Brix, der er tidligere feriebarn fortæller om det. Desuden fortæller redaktør Kirsten Elley fra Sønderborg om det at vokse op med en tysk far og en dansk mor, og for aftenens musikalske del står duoen mark og Christoffer.



https://www.tvsyd.dk/genforeningen-live/genforeningen-live-i-ribe

5) Schweizerhalle i Tønder

Rikke Thomsen for, og to unge piger, Martine Bak Toldam og Caterina Micalizio står for den musikalske underholdning - de har nemlig skrevet en sang om genforeningen. I de bløde stole gæster både tidligere redaktør Poul-Erik Thomsen, formand for BDN Hinrich Jürgensen, tidligere chefredaktør Siegfried Matlok, generalsekretær Jens A. Christiansen og Hans Peter Nissen fra International Border Research Group.



https://www.tvsyd.dk/genforeningen-live/genforeningen-live-i-toender

6) Alsion i Sønderborg

Hør om en mor, der fik fjernet sine 10 børn, fordi hun var for dansk. Få svar på spørgsmål som: Hvem er jeg, hvad går jeg ind for, og hvad skal vi med mindretallene her 101 år efter genforeningen?. Og så er der musik og sønderjysk historie fra Alsion i Sønderborg.



https://www.tvsyd.dk/genforeningen-live/genforeningen-live-fra-soenderborg

7) Skibelund Krat i Vejen

Det sidste af syv talkshows om genforeningen blev optaget på Hotel Skibelund Krat. Det kan ses søndag klokken 19:55 på TV SYD PLUS. Her opfører skuespiller Bodil Jørgensen og Martin Schacks Trio nogle af de forbudte sange fra Den Blå Sangbog. Arne Madsen og Jørgen Kloppenborg Skrumsager fortæller nogle af de mange historier, der findes fra egnen, dengang grænsen gik der. Og Kirsten Suhr Skovse fra Dansk skoleforening for Sydslesvig fortæller om den nye feriebarn-ordning, der nu er opdateret til vore dage.



https://www.tvsyd.dk/genforeningen-live/genforeningen-live-i-vejen