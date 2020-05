Gensynsglæde på højskolerne: Rødding Højskole tog imod 80 elever

Onsdag måtte eleverne på landets højskoler vende tilbage til fællessang og fællesspisning.

På Rødding Højskole kunne 80 elever vende tilbage til deres forårskursus, der har været sat på pause på grund af coronavirus.

Og der var glæde at spore hos eleverne, der har været hjemsendt i to og en halv måned.

Det er rigtig godt at være tilbage. Det er virkelig fedt at se alle ansigterne igen og høre, hvordan folk har haft det den sidste tid. Andreas Birk Olesen, elev, Rødding Højskole

Andreas Birk Olesen er elev på Rødding Højskole. Foto: Erling Schultz, TV SYD

Blandt andre hos Andreas Birk Olesen, der er elev på Rødding Højskole.

- Jeg har savnet det med at have en fælles hverdag og det at have en plan for, hvad man skal sammen. Hele fællesskabet bliver serveret for dig på et sølvfad. Når man pludselig kommer hjem, så tænker man kun på sit eget individuelle liv. Derfor har jeg savnet det med at gøre det sammen, siger Andreas Birk Olesen til TV SYD.

Selvom der kun er knap en måned tilbage af højskoleopholdet, så håber han alligevel, at det ikke bliver coronaen, der sætter sig i hukommelsen på ham.

- Jeg håber bare, vi kommer til at nyde den her tid og så vidt muligt se tilbage på den, som om det hele ikke var sket med coronakrisen.

Thea Tønnesvang er elev på Rødding Højskole. Foto: Erling Schultz, TV SYD

Også Thea Tønnesvang var glad for at komme tilbage og se vennerne.

Det er vildt dejligt at se folk igen og se, at vi findes stadig. Thea Tønnesvang, Elev, Rødding Højskole

Da hun bestilte sit højskoleophold, havde hun ikke troet, at det ville udvikle sig, som det gjorde.

- Jeg tror, man har mange forventninger til, hvordan et højskoleophold skal være. Det her var ikke en af dem. At vi skulle være fra hinanden så lang tid. Der var så mange uvisse faktorer, men det virker til, det bliver godt, siger Thea Tønnesvang.

Må gerne kramme

En af de ting, vi har måttet undvære under coronakrisen, er at kramme - og det rimer nok ikke ligefrem på højskole.

Men faktisk kunne højskoleeleverne på Rødding Højskole faktisk godt give et kram. I hvert fald til nogle af deres venner på højskolen.

For eleverne er delt op i grupper af 20, hvor de gerne må være i indbyrdes tæt kontakt med hinanden.

Forstander for Rødding Højskole, Mads Rykind-Eriksen. Foto: Erling Schultz, TV SYD

Forstander for Rødding Højskole, Mads Rykind-Eriksen, glæder sig til at give eleverne en god afslutning på forårsopholdet.

- De sidste fire uger giver vi den fuld tryk. Vi giver den bedste højskole, vi overhovedet kan. Men vi er desværre ikke i stand til at forlænge opholdet for forårseleverne, for vi skal i gang med de korte sommerkurser, og de er godt fyldt op.

