Gode råd til dig, der krydser grænsen i påskeferien

Bedre information til bilisterne på A7

Han gør desuden opmærksom på, at informationen til trafikanterne på motorvejen A7 umiddelbart syd for Frøslev Grænseovergang bliver bedre, så det nu er mere tydeligt, at bilisterne også kan benytte sporet længst til højre ved indrejse i Danmark. Det kan være med til at lette trafiksituationen.

Sporet længst til højre er åbent for både lastbiler, person- og varebiler alle ugens dage og leder trafikanterne ind over en tidligere rasteplads for lastbiler og videre gennem grænsekontrollen til Danmark.