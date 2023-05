Grænsen kan lukkes på få timer, men parti frygter, at den ikke klarer ny flygtningekrise

Ifølge Christian Rabjerg Madsen er man dog gearet til at håndtere det, hvis der skulle opstå sådan en situation.

- Da vi meldte den nye grænsekontrol ud, kunne vi også fortælle, at vi har et beredskab, der kan lukke grænsen på få timer. Det er med henblik på, hvis der går hul på Europa, siger han.



Tror ikke på ny flygtningekrise lige foreløbigt

Hans Lucht er seniorforsker med speciale i migration hos Dansk Institut for Internationale Studier.



Ifølge ham tyder det ikke på, at vi i den nærmeste fremtid får en situation, der skulle minde om de store flygtningestrømme op gennem Europa i 2015.

- Umiddelbart kommer der ikke en ny flygtningestrøm over Middelhavet. De mennesker, der lige nu er i Nordafrika og vil over Middelhavet er arbejdsmigranter. De kommer for at finde et arbejde, og det vil umiddelbart være lettere for dem i landbruget og på fabrikker i Syditalien og Spanien, fortæller Hans Lucht.