Grænsen tur-retur: Nu vender Forsvaret tilbage

Nu bliver en hverdag med kanyler, Pfizer og Moderna dog igen udskiftet med rødbedepas og grænsekontrol. Mandag morgen står militæret igen side om side med grænsepolitiet der hvor Tyskland bliver til Danmark - og Danmark bliver til Tyskland.

Det oplyser Syd - og Sønderjyllands Politi.

- Vi har midlertidigt kunnet omprioritere nogle opgaver og indsatser, men er glade for at få soldaterne retur. De yder et væsentligt bidrag til at løse opgaverne ved grænsen, siger politiinspektør Brian Fussing fra Udlændingekontrolafdeling Vest ved Syd og Sønderjyllands Politi.

Siden 27. december har der været testkrav for personer uden bopæl i Danmark, der vil rejse ind i landet. Det er blandt andet nogle af de ting, myndighederne tjekker ved grænsen.

Forsvaret har været udlånt til vaccinationscentrene siden 14. december.