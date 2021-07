Guide: Her kommer du gratis med færgen

Et bredt flertal på Christiansborg besluttede i juni at stimulere den danske økonomi med 1,6 milliarder kroner oven på halvandet år med coronarestriktioner. Det betyder blandt andet, at færgerne til de små øer ligesom sidste år er gratis for både for gående, cyklister og biler med handicapparkeringskort.



I modsætning til sidste års sommerpakke er det valgfrit for færge-operatørerne, hvilke afgange der skal være gratis. Det sker blandt andet for sikre, at færgerne ikke bliver så fyldte, at de lokale øboere ikke kan komme med.

Perioder med gratis færgebilletter i Syd- og Sønderjylland:

Fanø:

Fra søndag til torsdag efter højsæsonen. Det vil sige fra den 15. august til den 30. september.

Bøjden-Fynshav:

Juli, august og september på tirsdage, onsdage og torsdage.

Årø:

August og september.

Endelave:

August og september.

Hjarnø:

Juli.





Uden for turistsæsonen

Sidste år var færgen fra Snaptun til Endelave gratis i juli, og der var en del rabatter i august og september, men i år er det anderledes. I år har Horsens Kommune, som driver ruten, valgt at gøre det gratis uden for den mest turist-travle del af sommerferien i juli.

Fra samme havn afgår færgen til Hjarnø, som er gratis for gående og cyklende i juli. Det samme gør sig gældende for ruten til Lillebæltsøen Årø fra Årøsund i Haderslev Kommune.

Plads til de lokale

Molslinjen, der både står bag færgeruterne Alslinjen og Fanølinjen, har besluttet, at der i år kun skal være gratis færgeafgange midt på ugen for Als-linjen og søndag til torsdag efter højsæsonen for Fanøfærgen.

- Vi er blevet bedt om i år at sikre, at der bliver plads til, at de lokale kan komme frem og tilbage. Af den årsag vil vi placere de gratis ture på dage, hvor der normalt ikke er helt så meget trængsel, forklarede Molslinjens kommercielle direktør, Jesper Skovgaard, tilbage i juni.