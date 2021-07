Højsæson for flåter: Sådan fjerner du den blodsugende mide

Det bedste værktøj du kan bruge er en flåtfjerner, men det er ikke altid, man har sådan en til rådighed. En flåt kan også fjernes sådan:

Hold flåtfjerneren mellem tommelfingeren og langfingeren Lad flåtfjernerens griberille glide hen omkring flåten, så tæt på huden som muligt Herefter kan du med små, vinkelrette ryk forsigtigt løfte flåten af huden.





Hvis du kommer ud for, at flåtens hoved bliver hængende, skal du ikke gå i panik. Der sker nemlig ikke noget ved at hovedet bliver siddende. Du vil sikkert opleve, at det falder af helt af sig selv i løbet af et par dage.

Det kan være en god idé at holde øje med, om der opstår en rød ring omkring flåtbiddet. Det ligner lidt ringe i vandet. Det første tegn på borrelia-smitte er nemlig et rødt udslæt, der breder sig i en ring med mørkere rød kant ud fra bidstedet. Udslættet kan dukke op fra to til 30 dage efter biddet. Hvis du får udslæt, eller hvis du bliver utilpas og føler dig syg, skal du kontakte lægen.