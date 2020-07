Husk pas, hvis I skal til udlandet

Sydjyllands Politi skriver i en tweet her til eftermiddag, at flere borgere, der har glemt at forny deres pas eller glemt at få ungerne skrevet i passet, har ringet og spurgt, om de kan rejse til udlandet uden pas. Og svaret er enkelt, nej, det kan de ikke.

Godtnok har Schengenaftalen fjernet pasforpligtelsen i de fleste lande, vi må rejse til for tiden, men corona-virussen har genindført den. Passet kan også bruges til identifikation på andre områder.

Et nyt pas kan fås på kommunen, og husk at tage det gamle med. Man skal også møde personligt op på borgerservice. Et pas koster 628 kroner for personer over 18 og 328 kroner for folkepensionster. God tur.