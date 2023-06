I dag skal omstridt lovforslag til afstemning i Folketinget

For lidt over to uger siden blev motorvejstilkørsler i hele landet blokeret af vognmænd, som udtrykte deres utilfredshed over et lovforslag om vejafgifter til lastbiler.

I dag skal lovforslaget igennem en 3. behandling i folketinget, hvor det ventes at blive godkendt.

Formålet med vejafgiften er fra politisk hold at reducere de 1,7 millioner ton CO2, som lastbilerne årligt udleder her i landet, med 0,3 millioner ton. Samtidig vil man skubbe på for at gøre transportsektoren grønnere.

Vognmand vil have det vendt rundt

René Spang Jørgensen fra Give er vognmand og har virksomheden Lillehjælper A/S. Han har tidligere udtrykt sin irritation over regeringens forslag om kilometerafgiften til TV SYD.

- Man har lavet et lovforslag om en kilometerafgift, som skulle være grøn. Men det har intet med miljøpolitik at gøre. Det ender med, at alle danskere får dyrere varer i sidste ende, fortalte han til TV SYD 10. maj.