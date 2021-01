Ingen regionale smittetal torsdag

Grundet en fejl ved Statens Serum Institut bliver smittetallene for regioner og kommuner ikke opdateret torsdag eftermiddag.

Statens Serum Institut oplyser desuden, at tekniske problemer med deres dataoverførsler betyder, at opgørelsen for de landsdækkende tal kun dækker over de seneste 18 timer.

På landsplan er der konstateret 668 nye smittede, hvilket er en stigning på 76 fra onsdagens smittetal.

Derudover er 44 personer blevet indlagt, men det samlede antal indlagte er faldet med 55 til i alt 611 på landets hospitaler.

Der har desuden været 21 dødsfald med covid-19 de seneste 18 timer.