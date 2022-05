Invasive arter spreder sig med stor hast i danske farvande

Nye regler for at mindske nye invasive arter

Nogle invasive arter spreder sig eksempelvis med skibe, der anløber danske havne. For eksempel ved at de sidder klæbet til bunden eller via skibes ballastvand, der tømmes.

I 2017 trådte nye regler i kraft, der skal mindske indførslen af invasive arter, der lever i vandet.

Det skal blandt andet ske, ved at store skibe i internationale farvande skal have installeret certificerede og typegodkendte anlæg til at sikre rensning af ballastvand for invasive arter.