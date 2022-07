Kraftigt iltsvind truer sønderjyske fjorde: Sådan kan man måske komme problemet til livs

Marie Østergaard forstår godt, at landbruget får en del af skylden og afviser den heller ikke, men hun fastslår, at landmændene gør, hvad de kan for at gøde effektivt og undgå spild.

- Og gødning er dyrt, så hvis man ikke tror på, at landmændene passer på miljøet, kan man i hvert fald tro på, at de passer på pengene, siger hun og understreger, at landmændene knokler for at passe på miljøet. Også i de tilfælde, hvor der ikke er et økonomisk afkast.

- Vi er sådan set meget enige med Danmarks Naturfredningsforening i, at der skal gøre noget. Sammen med dem og Kommunernes Landsforening har vi allerede presset på for et tættere samarbejde mellem kommuner, landbrug og stat, fastslår Marie Østergaard.