Ålegræs skal være med til at redde Horsens Fjord

Med det blotte øje fejler vandet i Horsens Fjord ikke noget, men set med en fiskers øjne ser det anderledes ud.

Lige netop det med at stå med fiskestangen ved vandet, er noget Jan Karnøe gør meget i, men det har også fået ham til at engagere sig frivilligt i at genoprette livet under vandoverfladen.

- Jeg kan ikke lade være. Jeg har været pensionist i snart 10 år, og jeg elsker at have noget at stå op til hver eneste dag, siger Jan Karnøe.



Som formand for Partnerskabet for restaurering af Horsens Fjord bruger han mange frivillige timer på at gøre Horsens Fjord til et sted med mere liv og højere vandkvalitet.



- Timerne løber op, men jeg tæller dem ikke - jeg tager det som en fornøjelse, siger han med et smil.