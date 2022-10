Krolf, aikido eller sim racing: Danmarks Motionsuge slår sig ned i Syd- og Sønderjylland

Vi ønsker at inspirere og motivere borgerne til at være mere aktive og give dem mulighed for at opleve nogle idrætter og bevægelsesformer, de ikke har prøvet før. Det gør vi med en festuge for motionen og fællesskaberne, hvor vi håber at se en masse mennesker til el-hockey i Aabenraa, vandgymnastik i Vejle, tennis i Esbjerg, eller hvad man nu har lyst til at deltage i. Der er noget for alle, siger Ricco Victor.



TV SYD har samlet et udpluk af anderledes aktiviteter, man kan prøve den kommende uge herunder.