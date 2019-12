Kulminationen for Coach Bjørn: Finale I Tæv din Teenager

Øverst i artiklen kan du se øjebliksbilleder fra prøverne og timerne op til dagens finale i Tæv Din Teenager.

Jørgen Bjørn har stået overfor lidt af en opgave. På tre måneder har han skulle træne fire forældre op til at tæve deres teenagebørn i det populære spil Fortnite – og de er altså ikke begyndere. De har spillet nærmest uafbrudt hver dag i to år.

I dag kulminerede de tre måneders træning, da optagelserne til finalen af programmet Tæv Din Teenager gik i gang. For Jørgen Bjørn betød det, at titlen som youtuber og gamer blev skiftet ud med coach.

- Det var fantastisk. Hårdt, sjovt og rørende, og så har jeg lært fire fantastiske forældre at kende, siger Jørgen Bjørn om de sidste måneders optagelser.

I tre måneder har han lært fire forældre op i computerspillet Fortnite. Se flere billeder fra timerne op til finalen øverst i artiklen. Foto: Chris Birkekær Pedersen, TV SYD

Et hit på youtupe

Jørgen Bjørn er selv lidt af et hit på YouTube og er en af Danmarks største Fortnite-eksperter. På YouTube har han over 73.000 følgere og flere hundrede tusinde visninger på sine videoer.

I sine videoer spiller han live med andre spillere og forklarer spillet på en måde, så alle kan være med. Derudover laver han også videoer om Pokémon og Nintendospil som Super Mario.

Træneren håber, at han kan lære forældrene både alle de tekniske aspekter ved spillet, men også hvorfor de unge spiller og ikke mindst, hvad det giver socialt.

- Forældrene har givet så meget af sig selv. De har mødt børnene i øjenhøjde og prøvet at forstå, hvorfor de kigger i en computerskærm, siger Jørgen Bjørn.

Udover at være gamer og youtuber, har 31-årige Jørgen Bjørn også en universitetsgrad i Medievidenskab fra Syddansk Universitet. Han har skrevet speciale om YouTube. Dengang var youtubere og influencers ikke så stor en ting i Danmark. Det betyder også, at han er en af de youtubere, der har været med længst.

- Man kan sagten være over 30 og være på YouTube. Det er en af de allerstørste også. Man skal bare finde ud af, hvad man selv synes er sjovt at lave - og så gøre det, råder træneren til.

I sæson to af TV SYD’s serie Tæv din Teenager skal de fire forældre på Team South, slå deres teenagerbørn i computerspillet Fortnite. Der er premiere på serien søndag den 9. februar kl. 19.30 på TV SYD. Finalen vises den 29. marts næste år, så her kan du se, om det lykkes forældrene at tæve teenagerne i Fortnite.