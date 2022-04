Landsby vandrer for lokal hjertestarter: - Jeg kan redde nogen ved at bruge en hyggelig dag med mine naboer

Det er huset i Rugsted, man ikke kan overse.

De gule mure træder tydeligt frem i vejkrydset, men på denne søndag er huset i centrum, fordi hele byen er samlet på græsplænen.

Sammen vil de søndag skaffe en hjertestarter til landsbyen, når Hjerteforeningen afholder den årlige landsuddeling, hvor man kan gå sig til en hjertestarter.

Dagen starter ved Anita Christensens gule hus, for som hun selv påpeger:

- Man går ikke i vejen for en anledning til en nabofest herude.

Men årsagen til sammenkomsten har en anden alvor bag sig. For Anita Christensens mand er hjerteløber, og lige nu har de tre kilometer til den nærmeste hjertestarter. En distance, der kan gøre en stor forskel, når hvert minut tæller for at redde liv.

Dét er byen gået sammen om at ændre:

- Vi har flere i byen, der er ved at være oppe i årene, og man ved ikke, hvornår et hjertestop kan ramme. Så selvfølgelig, hvis jeg kan redde nogen ved at bruge en hyggelig dag med mine naboer, så gør jeg det, siger Anita Christensen.