Landsbykøbmanden er på vej tilbage - men borgerne skal finde pungen frem

Der var engang, hvor de fleste landsbyer havde deres egen købmand, hvor det var muligt at handle de mest fornødne dagligvarer.

Gennem de seneste ti år har rigtig mange butikker dog været nødsaget til at dreje nøglen rundt.

Men nu vil detailkoncernen Dagrofa, der står bag kæderne Meny, Spar, Min Købmand og Let-Køb, puste nyt liv i de uddøende landsbykøbmand.

- Der er basis for væsentlig flere dagligvarebutikker ude i de små byer med mindst 600 indbyggere, hvis det understøttes af et lokalt engagement, siger koncernchef Tomas Pietrangeli.

Her nævner Dagrofa selv en model, hvor lokalbefolkningen har været med til at finansiere den ejendom, hvor butikken skal være. Det kan for eksempel være med anparter, som borgerne kan købe.

Bliver godt modtaget

Forslaget blev præsenteret ved en landdistrikts-konference mandag, og hos Landdistrikternes Fællesråd er de begejstrede for forslaget.

- Det er en glædelig og en meget positiv strategi, at man nu er ude med et samfundsløfte, fordi dagligvarebutikkerne har en stor betydning for landsbyerne rundt omkring.

- Så hvis det her kan være vejen til, at der med det rette lokale engagement bliver etableret flere butikker, så kan vi kun være glade for det, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Ifølge Steffen Damsgaard handler det ikke kun om adgang til dagligvarer. Købmandsbutikken er ofte et samlingssted for mange andre ting. Det gælder udlevering af pakker og medicin. Samtidig giver det områdets unge en mulighed for et job, fortæller han.

Professor tror på ideen

Forslaget bliver også godt modtaget hos Center for Landdistriktsforskning ved SDU i Esbjerg.

Her mener professor og leder Egon Noe, at Dagrofas forslag godt kan gå hen og blive en succes.

- Vi kan se historisk, at der er en del landsbyer, hvor man allerede har samlet ind til at etablere en dagligvarebutik. Så jeg tror bestemt, at det kan lade sig gøre, siger Egon Noe.

Udfordringen er selvfølgelig, at lokalbefolkningen er villige til at være med til at finansiere projektet.

- Der er mange eksempler på, at hvis der er et godt partnerskab mellem beboere og en engageret købmand, så bliver det en succes, fortæller Egon Noe.