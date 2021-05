Leverandør af lyd og lys efter festival-aflysninger: - Branchen bliver efterladt

Aftalen stemmer ikke overens med situationen

I Danmark er smitten fortsat faldende, og knap 1,4 millioner danskere har fået det første stik med en coronavaccine, mens 670.000 er færdigvaccineret. Men det mener Torben Sjøberg Pedersen ikke, at den nye aftale tager højde for.

- Vi synes, at de nye restriktioner er meget hårde. Politisk er det logisk nok, at man følger det til dørs, når man har brugt så mange penge på at holde smitten nede. Jeg håber bare, at man ser på, at vi er en hel oplevelsesbranche, der endnu engang bliver efterladt. Så håber jeg så også, at hjælpepakkerne følger derefter, lyder direktørens bøn til politikerne.