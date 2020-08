Virksomhed fra Løsning fyrer trods ny hjælpepakke

Klokken 13 fredag var direktør Torben Sjøberg Pedersens øjne stift rettet mod tv-skærmen. Han sad som så mange andre ansatte og direktører og holdt vejret.

Læs også Nødråb fra en hel branche: - Vi er blevet til overs

Hans virksomhed Nordic Rentals i Løsning lever nemlig af at levere lyd, lys og scene til koncerter, events og de helt store festivaller. Den slags fest er der ikke meget af i øjeblikket. Derfor ligger virksomheden stille, og det er dyrt, når udstyr for et trecifret millionbeløb hverken spiller, lyser eller blinker.

Hovedpunkterne i dagens aftale: Partierne holder fast i at udfase de generelle hjælpepakker, som et politisk flertal blev enige om i juni.

Virksomheder, der er helt eller delvist ramt af forsamlingsforbud, grænselukninger eller rejsevejledninger, samt virksomheder, som er tvangslukket, får dog fortsat økonomisk støtte fra staten.

Også underleverandører og selvstændige kan fremover blive kompenseret.

Hjælpen gælder fra 9. juli 2020 og i første omgang frem til udgangen af oktober. Er der coronarestriktioner efter den 31. oktober, bliver støtten til de berørte brancher forlænget året ud.

Derudover er partierne enige om, at selvstændige, freelancere med videre kan indmelde sig i dagpengesystemet uden at have været medlem af en a-kasse frem til 31. oktober.

Med aftalen har partierne samlet set afsat 3,1 milliarder kroner til at kompensere og genstarte dansk erhvervs- og kulturliv.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) siger på et pressemøde i Erhvervsministeriet, at regeringen fredag vil indkalde spillesteder, professionel idræt og messe- og konferencecentre for at tale om en sundhedsmæssig forsvarlig åbning af disse brancher. Ritzau

- I øjeblikket mister vi 1,5 mio. kroner om måneden, konstaterer Torben Sjøberg Pedersen.

I dag indgik regeringen en aftale med SF, Radikale Venstre, Venstre, Konservative og Alternativet om nye hjælpepakker. Beskeden til pressemødet var, at virksomheder som Nordic Rentals fortsat kan få dækket sine faste udgifter indtil udgangen af oktober, men ordningen om lønkompensationen udløber.

Eftersom virksomheden har mistet omsætning for mere end 60 millioner kroner, og 60 af 70 ansatte har været hjemsendt med lønkompensation, er konklusionen klar. Når lønkompensationen forsvinder fra på tirsdag, må han meddele de ansatte den uundgåelige konsekvens.

- Vi er desværre nødt til at afskedige en del medarbejdere. Det er aldrig rart. Jeg bliver ked af det og trist. Jeg kan godt stå og sige, at det hele kører fantastisk, og at jeg ikke mærker noget, men det gør jeg, siger Torben Sjøberg Pedersen.

22 medarbejdere får derfor snart en fyreseddel i deres E-boks, da der ikke er udsigt til, Danmarks scener snart skal stilles op igen.

Ros til politikerne

Selvom partiernes aftale ikke kunne ændre meget på virksomhedens fyringsrunde, så er det ikke en skuffet direktør, der sidder tilbage ved tv-skærmen.

- Fra USA til Sydamerika og andre steder, så kan jeg konstatere, at vi er ultra priviligerede i Danmark. Vi har et samfund, der har råd til at hjælpe, og som har valgt at gøre det – det kan jeg kun være stolt af, siger Torben Sjøberg Pedersen.

Når ordningen med lønkompensation under corona-krisen udløber, kan 22 af Torben Sjøberg Pedersens medarbejdere se frem til en fyreseddel. Foto: Frank Blaunfeldt, TV SYD