Lose om nærhospitaler: Vi glæder os - men hvor skal de ligge?

Opdateret med kommentar fra Stephanie Lose, regionsformand i Syddanmark.





En ny sundhedsaftale med regeringen og Folketingets partier vil for fremtiden sikre, at der etableres op mod 25 såkaldte nærhospitaler.



Aftalen blev præsenteret fredag formiddag på et pressemøde i København. I alt er der afsat 6,8 milliarder kroner over otte år.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sagde ved præsentationen.

- Vi har en aftale om en sundhedsreform, der styrker det nære sundhedsvæsen. Vi har mange partier med. Det kan ikke blive mere bredt, siger Heunicke.

Sundhedsreformen får umiddelbart en god modtagelse hos regionsrådsformanden i Syddanmark.

- Vi glæder os meget til sammen med kommunerne i regionen at konkretisere indhold og placering af nærhospitaler, ligesom vi venter på Sundhedsstyrelsens beskrivelse af det indhold, der med fordel kan være i et nærhospital. Af respekt for den proces er det alt for tidligt at sætte adresser eller meget konkret indhold på. Men vi har mange gode sundhedshus-samarbejder at bygge videre på i Region Syddanmark, så jeg er sikker på vi kan lave nogle gode løsninger til gavn for borgerne, siger Stephanie Lose, der er regionsrådsformand i Syddanmark.



Her er udvalgte punkter fra aftalen:

Nærhospitaler

Regeringen og aftalepartierne vil afsætte fire milliarder kroner til at oprette op mod 25 såkaldte nærhospitaler, der er en slags udvidede og store sundhedshuse.

Det er endnu ikke fastlagt, hvor alle nærhospitalerne skal ligge.

Praksispligt

Partierne er enige om at indføre en såkaldt praksispligt. Det betyder, at unge læger skal tilbringe op til et halvt år mere af deres uddannelse ude i almen praksis. Det betyder, at der skal bruges tilsvarende mindre tid på sygehusene.