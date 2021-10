Professor om nærhospitaler: - Det giver ingen forskel for borgerne

Varm luft?

Professoren mener ikke, at nærhospitaler kommer til at gøre nogen væsentlig forskel for borgerne.



Derfor vil befolkningen i Tønder og Fredericia i stedet blive efterladt i en stille undren, fremfor at de er klar over, hvad der kan være på vej til dem.



- Faren er, at borgerne tror, at det kommer noget nyt, og så opdager de, at det er noget, som de allerede kender og har, siger han.

Professorens kritik kommer på baggrund af onsdagens pressemøde, hvor regeringen præsenterede et nyt udspil på sundhedsområdet.

Her vil man over hele landet etablere op til 18 nye nærhospitaler. To af de steder er i Tønder og Fredericia.

Forslaget har da også vakt glæde i blandt andet Tønder, selvom borgmester Henrik Frandsen (Tønder Listen) må indrømme, at han endnu ikke ved, hvad et nærhospital helt konkret dækker over.



- Vi ved endnu ikke, hvad et nærhospital kommer til at indeholde, men jeg regner bestemt med, at det giver en serviceforbedring for borgerne i Tønder Kommune. Ikke mindst er det godt for kommunen, at alle rygter, om at Tønder Sygehus skal lukkes, bliver manet til jorden, siger borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen.



Minder om Løkkes forslag

Kjeld Møller Pedersen minder om, at udspillet fra regeringens side ikke er ekstraordinært. Faktisk har man set et lignende forsøg før.

- Udspillet minder på mange måder om det, som Lars Løkke Rasmussens VLAK-regering havde på tegnebrættet på sundhedsområdet i sin tid. Den regering havde sjovt nok også afsat fire milliarder kroner, ligesom den nuværende har, siger han.

VLAK-regeringen havde ligeledes forudbestemte områder, hvor man kunne etablere nye former af sundhedsvæsenet.