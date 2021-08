Mange tager imod pop up-tilbud om vaccination uden tidsbestilling

Flere steder i Syd- og Sønderjylland er det muligt at blive vaccineret uden tidsbestilling på et såkaldt pop-up-vaccinationssted.

- Vi bliver taget godt imod, og vi får vaccineret godt med mennesker alle de steder, vi kommer. Der er god tilslutning, siger afdelingssygeplejerske Lisbeth Ejskjær fra vaccinationscentrene i Kolding og Vejle.



Hun er tilknyttet det nye covid-19-tilbud om pop up-vaccination uden tidsbestilling, som både Region Syddanmark og Region Midtjylland nu kører ud med til unge på uddannelsessteder, til borgere i udsatte boligområder samt til ansatte virksomheder, der bestiller dem til at komme.

De yngste

Målet er, at flere lader sig vaccinere.

Og selvom mange allerede er vaccineret, halter de unge stadig efter i forhold til at lade sig vaccinere.

Torsdag skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc.dem.) på Twitter, at 80 procent af alle danskere over 12 år nu er færdigvaccineret, men i følge Statens Serum Institut er tallet væsentligt lavere for de yngste årgange.

I Region Syddanmark er 56,1 procent af årgang 2006-09 vaccineret, mens det for samme årgang i Region Midtjylland er 57,5 procent.