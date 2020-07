Syd- og Sønderjysk Tour de France-fest i fare

Det skriver avisen Le Telegramme.

Mediet skriver, at regionen er blevet tilbudt Tour-starten af Amaury Sport Organisation (ASO) som en plan B.

Touren skal efter planen gå i gang 2. juli til næste år i København, men ASO har ønsket at fremrykke starten med en uge for ikke at kollidere med OL i Tokyo, der begynder 23. juli.

Københavns overborgmester Frank Jensen har tidligere bekræftet, at ASO har anmodet om at fremrykke Tour-starten.

I forvejen er København til næste sommer en af værtsbyerne for EM i fodbold, der foregår fra 11. juni til 11. juli. Tour de France i Danmark er planlagt til at blive kørt fra 2.-4. juli 2021. Tredje etape er fra Vejle til Sønderborg den 4. juli 2021.

Frank Jensen har ifølge B.T. slået fast, at det på grund af EM vil være svært at fremrykke Tour-starten.

- At ændre datoen vil lede til uoverkommelige juridiske knuder mellem København som by, Dansk Boldspil-Union og Uefa (det europæiske fodboldforbund, red.), berettede Frank Jensen for nylig ifølge B.T.

Regionen Bretagne har tidligere udtrykt ønske om at få Tour-starten, den såkaldte Grand Depart, i 2024 eller 2025.

I 2024 fylder regionens store cykelhelt Bernard Hinault 70 år. Hinault vandt Touren fem gange i løbet af karrieren.

/ritzau/