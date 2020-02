Tour de France: Her er ruten i detaljer

De ca. 182 kilometer er tredje og sidste etape i Danmark og går gennem de fem Syd- og sønderjyske kommuner Vejle, Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg.

Starten går den 4. juli 2021 fra Fjordenhus i Vejle. Efter fire kilometer neutral kørsel gennem byen går turen op ad Jellingvej mod Jelling. Her kører rytterne mod Jelling for at køre forbi UNESCO Verdensarv Kongernes Jelling og fortsætter derefter tilbage til Vejle for at bestige Koldingvej.

Her er ruten til 3. etape af Tour De France 2021 fra Vejle til Sønderborg den 4. juli.

Der er indlagt tre bjergspurter undervejs: Koldingvej i Vejle, Hejlsminde Strand og Genner Strand. Alle betegnet med et "Cotes de" foran.

Ruten går derefter over Kolding, Christiansfeld, Haderslev By, Aabenraa og videre til Sønderborg.

Rytterne kører over Ødsted og Vester Nebel til Kolding, hvor ruten er lagt ind gennem byen med Koldinghus som smuk kulisse. Derefter er ruten lagt sydpå ud forbi Skamlingsbanken på vej mod Hejlsminde til Haderslev, hvor ruten passerer Haderslev Domkrike.

Inden da går ruten gennem Christiansfeld, og for anden gang kommer rytterne forbi UNESCO verdensarv - denne gang i form af Brødremenigheden.

Så går det mod Aabenraa, hvor Diernæs og Genner Strand passeres på vejen.

Efter Aabenraa går kursen mod kongefamiliens slot i Gråsten, og på den sidste strækning mod målet i Sønderborg er der efter at have passeret Dybbøl Banke lagt op til en massespurt med opløb på Augustenborg Landevej.

Efter tre intensive danske etaper er det tid til en første hviledag for rytterne, der flyver til Frankrig fra Sønderborg Lufthavn.

