Medlemsrekord i idrætsforeningerne

Dette betyder, at der i 2022 var 362.228 medlemmer i landsdelens 14 kommuner, hvilket er rekord.

Det skriver DGI i en pressemeddelelse.

Det er ikke kun i landsdelen, at der er en rekord at fejre. Også på landsplan slår man rekord med 2.339.654 medlemmer, og det vækker begejstring hos DGI Sydøstjylland.

- Jeg glædes over, at coronaspøgelset er lagt ned. At vi har fået indhentet det, som vi alle troede var tabt. Den her udvikling betyder noget for vores foreningsliv, nemlig at de er blevet bedre til at imod nye medlemmer, siger Dan Skjerning, der er formand i DGI Sydøstjylland.