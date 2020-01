Millioner skal sikre rene strande og vandløb

Affaldet flyder på mange danske strande, men nu er der hjælp at hente i Miljø- og Fødevareministeriets strandoprydningspulje, hvor der netop er uddelt 3,1 millioner kroner, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

- Plastik er en trussel for vores natur og miljø. Det skader både natur og dyr, og det er med til at ødelægge naturoplevelsen langs de danske strande og kyster. Derfor er det en fornøjelse at opleve, hvor stor interesse der er for at hjælpe med at rydde op og yde en frivillig indsats, siger miljøminister Lea Wermelin.

Affaldsindsamling fra kanoer og kajakker

Ti af projekterne tilgodeser strande og åløb i Syd- og Sønderjylland.

En af modtagerne er Hold Danmark Rent, som sammen med Dansk Kano og Kajak Forbund modtager 99.850 kroner til at samle affald op i og langs ti større åer i Danmark.

I Syd- og Sønderjylland vil fire kano- og kajakklubber langs Gudenåen, Ribe Å, Vejle Å og Kolding Å deltage i projektet:

- Vi regner med, at omkring i alt 300 mennesker bliver aktiveret i projektet. Og meningen er, at alle skal kunne deltage - også hvis man ikke selv ejer en kano eller kajak, så kan man låne, hvis man vel at mærke kan svømme, fortæller Irene Lauridsen, miljøkonsulent i Dansk Kano og Kajak Forbund.

Bred interesse for at søge støtte

Både offentlige myndigheder, private selskaber og almindelige borgere har kunnet ansøge om tilskud, og interessen har været stor fra mange forskellige ansøgere fordelt over hele landet.

- Strandoprydningspuljen er en håndsrækning til alle de frivillige, som knokler med at holde strandene fri for affald, så andre kan nyde naturen, siger Lea Wermelin.

I 2019 blev der ansøgt for knap 5,5 millioner kroner og uddelt 3,1 millioner kroner. Alle projekter og ansøgninger, der levede op til formål og krav har fået tilskud. I løbet af 2020 vil Miljøstyrelsen igen åbne for ansøgninger til strandoprydningspuljen. Der er afsat 3,6 millioner kroner i 2020.