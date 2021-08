Minister afslår: Landmænd får ikke dispensation til efterafgrøder

Tiden er ikke til at gå på kompromis med vandmiljøet, sådan siger landbrugs- og fødevareminister Rasmus Prehn (S) til den appel, som landbruget de seneste dage har sendt til ministeren om at udsætte deadline for såning af efterafgrøder til LandbrugsAvisen.

Den seneste tids megen regn har gjort det svært at få høsten i hus, og det betyder, at mange landmænd har vanskeligt ved at nå at få efterafgrøderne i jorden inden fredag den 20. august, som er deadline.