Minkformand fortrøstningsfuld trods løftebrud fra regeringen

Ifølge ministeren betyder "meget snart" ikke "et halvt år".

- Nej, det må være før. Men mere konkret kan jeg ikke blive. Det bliver meget snart. Vi er som sagt ved at lægge sidste hånd på tingene, så vi kan komme ud over rampen med det her, siger han.

Siden hele minkskandalen startede for to år siden, har det været planen, at minkavlerne skulle have deres erstatning inden udgangen 2024, og det regner Tage Pedersen stadig med.

- Vi har her i dag hørt gode takter om, hvad der er i tankerne og i støbeskeen for at øge tempoet. Nu er det så på med arbejdstøjet hjemme i ministeriet, siger han.

Der er ifølge Danske Minkavlere 1224 sager om erstatning til minkavlere. Kun tre sager er færdigbehandlet.