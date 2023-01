Naboerne er sure, men biogas kan gøre os uafhængige på få år

Et nyt biogasanlæg i Kværs har vagt vrede blandt naboerne. De er trætte af, at der skal køre 90 lastbiler til anlægget hver dag, og de er bange for, at det skal lugte.

Råmaterialet er nemlig affald, primært fra landbruget, det der i gamle dage endte på møddingen. Men slutproduktet er tæt på at være genialt.

Biogas kan måske allerede i 2027 erstatte naturgas, som vi enten har pumpet op fra Nordsøen eller købt af russerne.