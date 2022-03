Nu er pengene på bordet: Flere uddannelser på vej til landsdelen

Jura til Esbjerg

Esbjerg ser ud til at få sin længe ventede jurauddannelse, hvor der er afsat 10,1 millioner kroner til etablering af uddannelsen.

- Jeg er da rigtig glad for, at de er nået til enighed om at følge de planer SDU har haft for skabe en ny jurauddannelse i Esbjerg, udtaler Jesper Frost Ramussen (V), der er borgmester i Esbjerg Kommune.

Men ifølge Uddannelses- og forskningsminister skal ansøgningen fra Syddansk Universitet om at etablere uddannelsen godkendes.

- Den proces pågår stadigvæk, selvom jeg er mere fortrøstningsfuld nu.

Trekantområdet må vente

Der afsættes 20 millioner kroner til IT- og STEM-uddannelser i Trekantområdet. Men mere specifikke planer som placering og antal pladser er på nuværende tidspunkt ikke på plads.

- Aftalen er et vigtigt skridt i den rigtige retning, men vi er ikke i mål endnu; særligt ikke når det handler om det store og stigende behov for bl.a. IT- og ingeniøruddannelser uden for de store universitetsbyer, siger Ulla Tørnæs fra Esbjerg, der er uddannelsesordfører i Venstre.

Derudover vil regeringen også bruge 10 millioner kroner på at flytte uddannelser fra Syddansk Universitet i Odense til de eksisterende campusser i Esbjerg, Sønderborg, Kolding og Slagelse.

Aftalen er indgået af regeringen, Venstre, SF, De Konservative, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Kristendemokraterne.